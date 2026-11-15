Ахмед Хикмет: Няма как да я приема тази бездушност

Старши треньорът на Берое Ахмед Хикмет говори след тежката загуба с 0:3 при домакинството си на Вихрен от 16-ия кръг на Втора лига. Наставникът на заралии беше доста критичен към своите играчи, като заяви, че не иска да вижда подобно отношение от тяхна страна.

"Допускането на толкова лесни голове може би е някакво незнание в самата ситуация как трябва да постъпиш. Това ни коства загубата. Много трудно беше сглобяването на състава за този двубой. Всичко, което кажем, отстрани може да изглежда като оправдание. Всеки играч трябва да дава всичко от себе си в името на клуба.

Вихрен разби Берое насред Стара Загора

Няма как да съм доволен. Тази бездушност, която присъстваше на терена през целия двубой, лично аз няма как да я приема. Може някой път да не ти достига качество, но ти да не се опиташ да дадеш всичко от себе си, няма как да го разбера. Изключително много ме боли от този факт. Трябва да се опитаме да излезем от тази трудна ситуация. Допуснахме елементарни грешки.

Щом отборът е изгледал по този начин, отговорността е моя. Не приемам представянето на играчите на терена с такова отношение. Те също трябва да знаят, че ние също полагаме много усилия да бъдат подготвени за определения мач.

Трябва да покажем отговорност и отношение. Всички да осъзнаем, че по този начин няма как да постигнем нещо. Единственият начин да излезем от трудни ситуации е чрез работа и целенасочени идеи", каза Хикмет.

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Снимки: Startphoto