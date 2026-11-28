Гиздол пуска Уору като титуляр в Русе

Десният краен защитник Тамиму Уору ще бъде възнаграден за силното представяне срещу Трабзонспор, твърди „Тема Спорт“. Националът на Бенин ще започне като титуляр за ЦСКА в предстоящото шампионатно гостуване на Дунав. Двубоят в Русе е във вторник от 18:30 часа. Още в началото на седмицата ви информирахме за намеренията на Маркус Гиздол да извади от състава Давид Пастор след поредната му груба грешка при равенството 3:3 с Ботев Пд. Това се изпълни и Уору бе предпочетен пред бразилеца за мача с Трабзонспор в отсъствието на Бари Котър, който е без картотека за Лигата на конференциите. 23-годишният африканец не бе започвал като титуляр от 4 месеца насам, а единственият му старт завърши след по-малко от половин час на терена, след като Христо Янев го смени още преди почивката срещу Ботев Пд на 27 юли.

Гиздол постепенно реабилитира Уору в състава, давайки му шанс като резерва, за да се стигне и до пускането му в четвъртък вечер срещу силния турски съперник. Тамиму започна колебливо, но след това вдигна оборотите и тотално обезличи крилото Савиоло. Бенинецът бе бурно аплодиран от публиката, като заслужи висока оценка за представянето си. Бе заменен принудително в края на двубоя и именно влезлият на негово място Теодор Иванов носи отговорност за победния гол на Трабзон.

Състоянието на Уоро е добро, като в състава няма проблеми с контузени футболисти след тежката битка в четвъртък вечер. Така той ще е готов да стартира срещу Дунав във вторник. Давид Пастор пък остава извън борда. Той остана резерва в два от последните три мача, а на „Колежа“ бе сменен още на почивката.

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