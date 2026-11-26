Светльо Вуцов: Слушахме химна, докато гледаме как фенове на Марсилия бият наши запалянковци

Стражът на Левски – Светослав Вуцов, сподели след поражението с 0:1 от Олимпик Марсилия, че ексцесиите по трибуните са повлияли на него и съотборниците му. Припомняме, че фенове на Левски бяха бити от запалянковци на Олимпик.

УЕФА, направи нещо! Прекратете мача! Французите опитват да колят българите!

„Не успяхме да реализираме една от ситуациите, които създадохме. Смятам, че се представихме добре и трябваше да вземем точка. Въпреки загубата успяхме да си сравним часовниците с добър отбор. Имахме тежък и психически мач предвид това, което се случи с нашите фенове. Грозна постъпка от домакините. Дадохме всичко от себе си. Нямаше как това да не ни повлияе. Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо. Слушахме химна на Лига Европа и гледахме как феновете на Марсилия си минават свободно през сектора и отиват да се бият с нашите фенове с прътове, боксове. Футболът губи само от такива неща. Разбрах, че има пострадали, пожелавам им бързо възстановяване“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google