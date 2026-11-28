ПФК Ботев: Крачка по крачка към голямото завръщане на легендарната осмица

Крачка по крачка към голямото завръщане на легендарната осмица. Това написаха от ПФК Ботев Пловдив в официалните си профили в социалната мрежа относно капитана на отбора Тодор Неделев. От "жълто-черния" клуб публикуваха няколко снимки от тренировката на халфа.

33-годишният полузащитник получи тежка контузия по време на градското дерби срещу Локомотив Пловдив (0:2) на 3 май на стадион "Христо Ботев", когато скъса предна кръстна връзка. Седмица по-късно той претърпя операция.

Напоследък Тодор Неделев все повече увеличава натоварванията на своите тренировки, които са под ръководството на кондиционен специалист. В Ботев се надяват любимецът на бултрасите да се завърне на терена през пролетния полусезон.

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