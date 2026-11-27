Канаваро посочи в кой отбор би искал да види Ван Дайк

Легендарният италиански защитник Фабио Канаваро разкри, че звездата на Ливърпул Вирджил ван Дайк му е споделил желанието си да заиграе в Италия. Настоящият селекционер на Узбекистан също така призна, че би искал да види нидерландския бранител с екипа на Милан.

“По време на Световното първенство се видяхме и той ми каза, че би искал да играе и в Италия. Той е много очарован от тази възможност. Би било приятно да видя Ван Дайк в Милан. През последните години той комбинира страхотна физика със супер скорост”, заяви Канаваро в интервю за “Гадзета дело спорт”.

🚨🚨🎙️| Fabio Cannavaro: “Virgil van Dijk told me he would like to spend some time playing in Italy. It really appeals to him.” “It would be great to see Van Dijk at AC Milan.” https://t.co/HyEfW0I3Jz — CentreGoals. (@centregoals) November 27, 2026

Канаваро, който е последният защитник със “Златната топка”, също така си припомни как е получил наградата през 2006 година. “Помня как един журналист на “Франс Футбол” ме спря пред входа на тренировъчната база на Реал Мадрид. Влезе в колата ми и каза: “Джанлуиджи Буфон не може да те настигне, ти печелиш наградата и трябва да ти взема интервю”, а аз си помислих: “Това да не е скрита камера?” Когато гледам свои мачове от онзи сезон, аз си мисля: “Мама миа! Играл съм толкова добре!” Но още тогава знаех и продължавам да го знам и до днес, че ако не беше ударът с глава на Зинедин Зидан (на финала на Мондиал 2006 - б.р.), това щеше да стане много по-трудно.

20 years ago… WOW 🤯🏆 On this day 20 years ago Fabio Cannavaro, one of the greatest centre-backs of all time, won the Ballon d'Or in 2006 after leading Italy to World Cup glory 🇮🇹🌟 A defender winning football's biggest individual award – something truly special! https://t.co/Q85yIafv5C — Transfermarkt English (@TMuk_news) November 27, 2026

Сега наградата ми е три пъти по-ценна. Все пак оттогава насам нито един защитник не я е спечелил и не виждам как това би могло да се случи. Пау Кубарси ли? Бранител от Барселона - градът, който най-много критикуваше спечелването ми на наградата. Критиките никога не са ме дразнили, сега даже ми е смешно. Сякаш вината е моя, че Паоло Малдини, Франко Барези и Кубарси не са я печелили. Кой друг защитник най-много е заслужавал наградата? Барези през 1994 година, той беше невероятен във финала на Световното първенство срещу Бразилия. Най-близо обаче беше Малдини. Ако Милан беше спечелил финала на Шампионската лига срещу Ливърпул в Истанбул през 2005 година…”, добави бившият играч на Наполи, Парма, Интер, Ювентус и Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages