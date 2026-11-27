Легендарният италиански защитник Фабио Канаваро разкри, че звездата на Ливърпул Вирджил ван Дайк му е споделил желанието си да заиграе в Италия. Настоящият селекционер на Узбекистан също така призна, че би искал да види нидерландския бранител с екипа на Милан.
“По време на Световното първенство се видяхме и той ми каза, че би искал да играе и в Италия. Той е много очарован от тази възможност. Би било приятно да видя Ван Дайк в Милан. През последните години той комбинира страхотна физика със супер скорост”, заяви Канаваро в интервю за “Гадзета дело спорт”.
Канаваро, който е последният защитник със “Златната топка”, също така си припомни как е получил наградата през 2006 година. “Помня как един журналист на “Франс Футбол” ме спря пред входа на тренировъчната база на Реал Мадрид. Влезе в колата ми и каза: “Джанлуиджи Буфон не може да те настигне, ти печелиш наградата и трябва да ти взема интервю”, а аз си помислих: “Това да не е скрита камера?” Когато гледам свои мачове от онзи сезон, аз си мисля: “Мама миа! Играл съм толкова добре!” Но още тогава знаех и продължавам да го знам и до днес, че ако не беше ударът с глава на Зинедин Зидан (на финала на Мондиал 2006 - б.р.), това щеше да стане много по-трудно.
Сега наградата ми е три пъти по-ценна. Все пак оттогава насам нито един защитник не я е спечелил и не виждам как това би могло да се случи. Пау Кубарси ли? Бранител от Барселона - градът, който най-много критикуваше спечелването ми на наградата. Критиките никога не са ме дразнили, сега даже ми е смешно. Сякаш вината е моя, че Паоло Малдини, Франко Барези и Кубарси не са я печелили. Кой друг защитник най-много е заслужавал наградата? Барези през 1994 година, той беше невероятен във финала на Световното първенство срещу Бразилия. Най-близо обаче беше Малдини. Ако Милан беше спечелил финала на Шампионската лига срещу Ливърпул в Истанбул през 2005 година…”, добави бившият играч на Наполи, Парма, Интер, Ювентус и Реал Мадрид.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages