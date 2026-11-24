"Кървав" гол направи разликата между Галатасарай и Астън Вила

Галатасарай надви Астън Вила с 1:0 като домакин в среща от Шампионската лига. Резервата Дениз Гюл отбеляза попадението в 77-ата минута с първия точен удар изобщо в двубоя за двата тима.

Победата е трета за турския първенец в пет двубоя в основната фаза на турнира. Толкова успеха има и Астън Вила, както вече и две загуби.

Мачът беше по-скоро разочароващ с почти никакви положения и интересни атаки. Реално голът беше един от двата точни изстрела на домакините, а футболистите на Унай Емери разочароваха, като дори нито веднъж не успяха да уцелят вратата.

При попадението Гюл беше изритан в главата от Николас Джаксън, което доведе до кръвотечение на голмайстора, но лекарският екип бързо се справи с проблема.

Така шампионът на Турция вече има осем поредни победи във всички турнири, докато представителят на Премиър лийг няма успех от вече шест срещи.

В следващия кръг в ШЛ турците ще гостуват на АЕК, а Астън Вила ще приеме носителя на трофрея Пари Сен Жермен. И двата двубоя ще са на 8 декември.

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