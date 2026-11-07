Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беершот

Беершот продължава да отчайва преследвачите си

  • 7 ное 2026 | 23:10
  • 463
  • 0
Беершот продължава да отчайва преследвачите си

Беершот победи с 2:1 като гост Виртон в среща от 10-ия кръг на второто ниво в белгийския футбол. Българският футболист Едисон Йорданов влезе като резерва за лидера в класирането в добавеното време.

Бершот откри резултата още в 7-ата минута, когато защитникът Бас ван ден Ейнден се разписа след асистенция на Лукас ван Ено. Ранното попадение даде предимство на гостите, които контролираха по-голяма част от събитията на терена до почивката. Отборът от Антверп имаше 54% владение на топката през първото полувреме и отправиха 7 удара, три от които точни.

През второто полувреме домакините се активизираха и създадохя няколко чисти положения. В 74-тата минута те получиха дузпа, реализираа от Абделсамад Хашем. Йорданов влезе веднага след изтичането на редовното време, а в четвъртата допълнителна минута Арнолд Вула донесе победата на Беершот.

Това беше седми пореден успех за "виолетовите", които са убедителен лидер в класирането, с аванс от цели 8 точки пред втория Дендер, но и мач повече.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

  • 7 ное 2026 | 21:55
  • 593
  • 0
Ценна точка за Мура, Борис Димитров влезе след почивката и пропусна чисто положение

Ценна точка за Мура, Борис Димитров влезе след почивката и пропусна чисто положение

  • 7 ное 2026 | 21:44
  • 541
  • 0
Илиан Илиев и Истанбулспор сложиха край на негативната серия

Илиан Илиев и Истанбулспор сложиха край на негативната серия

  • 7 ное 2026 | 21:37
  • 667
  • 0
Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

  • 7 ное 2026 | 21:20
  • 411
  • 0
Неочаквана засечка за Турицов и компания

Неочаквана засечка за Турицов и компания

  • 7 ное 2026 | 21:05
  • 672
  • 0
Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

  • 7 ное 2026 | 20:13
  • 6838
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 45180
  • 232
Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

  • 7 ное 2026 | 23:58
  • 8856
  • 23
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 30127
  • 26
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 29957
  • 62
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 29588
  • 26
Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

  • 7 ное 2026 | 21:25
  • 13022
  • 54