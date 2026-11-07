Беершот продължава да отчайва преследвачите си

Беершот победи с 2:1 като гост Виртон в среща от 10-ия кръг на второто ниво в белгийския футбол. Българският футболист Едисон Йорданов влезе като резерва за лидера в класирането в добавеното време.

Бершот откри резултата още в 7-ата минута, когато защитникът Бас ван ден Ейнден се разписа след асистенция на Лукас ван Ено. Ранното попадение даде предимство на гостите, които контролираха по-голяма част от събитията на терена до почивката. Отборът от Антверп имаше 54% владение на топката през първото полувреме и отправиха 7 удара, три от които точни.

През второто полувреме домакините се активизираха и създадохя няколко чисти положения. В 74-тата минута те получиха дузпа, реализираа от Абделсамад Хашем. Йорданов влезе веднага след изтичането на редовното време, а в четвъртата допълнителна минута Арнолд Вула донесе победата на Беершот.

Това беше седми пореден успех за "виолетовите", които са убедителен лидер в класирането, с аванс от цели 8 точки пред втория Дендер, но и мач повече.

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