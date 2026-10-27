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Мура продължава да ниже равенства, Борис Димитров не игра

  • 27 окт 2026 | 08:00
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Мура продължава да ниже равенства, Борис Димитров не игра

Мура направи 1:1 при визитата си на Радомле от 13-тия кръг на словенското първенство. Това беше четвърто поредно равенство за тима на Борис Димитров. Българският нападател беше в групата за двубоя, но не се появи в игра.

Още в началото гол на Мура беше отменен заради засада, но гостите все пак поведоха в 8-ата минута с попадение на Александър Желкович. През второто полувремето ролите се размениха и Радомле доминираше. Изравняването дойде с точен изстрел на Ник Маришек в 50-ата минута.

В 52-рата минута след намесата на ВАР още един гол на Мура не беше зачетен, този път на Лука Бобичанец. Малко по-късно опитният халф на гостите получи червен картон.

В класирането Мура е на 8-о място с 12 точки, а Радомле е на последната 12-та позиция с 8 пункта.

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