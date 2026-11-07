Ценна точка за Мура, Борис Димитров влезе след почивката и пропусна чисто положение

Мура направи 1:1 при визитата си на лидера Копер в среща от 15-ия кръг на словенското първенство. Българският нападател Борис Димитров се появи като резерва за гостите след почивката и пропусна да удвои аванса на своя тим.

Копер влезе в двубоя след три поредни победи в първенството, но се озова в ролята на догонващ още в 10-ата минута. Точен за Мура беше Нино Коутер.

Димитров замени Кенан Куртович в 66-ата минута, а в 68-ата се озова на добра позиция в наказателното поле, но не можа да прати топката в мрежата. Домакините стигнаха до равенството в добавеното време с гол със задна ножица на ветерана Роберт Берич.

Копер остава начело в таблицата с 29 точки, следван от Марибор, НК Браво и Олимпия (Любляна). Мура е на 8-а позиция с 14 точки, а взоната на изпадащите са Гросупле и Радомле.

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