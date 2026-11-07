Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мура

Ценна точка за Мура, Борис Димитров влезе след почивката и пропусна чисто положение

  • 7 ное 2026 | 21:44
  • 350
  • 0
Ценна точка за Мура, Борис Димитров влезе след почивката и пропусна чисто положение

Мура направи 1:1 при визитата си на лидера Копер в среща от 15-ия кръг на словенското първенство. Българският нападател Борис Димитров се появи като резерва за гостите след почивката и пропусна да удвои аванса на своя тим.

Копер влезе в двубоя след три поредни победи в първенството, но се озова в ролята на догонващ още в 10-ата минута. Точен за Мура беше Нино Коутер.

Димитров замени Кенан Куртович в 66-ата минута, а в 68-ата се озова на добра позиция в наказателното поле, но не можа да прати топката в мрежата. Домакините стигнаха до равенството в добавеното време с гол със задна ножица на ветерана Роберт Берич.

Копер остава начело в таблицата с 29 точки, следван от Марибор, НК Браво и Олимпия (Любляна). Мура е на 8-а позиция с 14 точки, а взоната на изпадащите са Гросупле и Радомле.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

  • 7 ное 2026 | 21:55
  • 315
  • 0
Илиан Илиев и Истанбулспор сложиха край на негативната серия

Илиан Илиев и Истанбулспор сложиха край на негативната серия

  • 7 ное 2026 | 21:37
  • 452
  • 0
Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

Кифисия отново се доказа като силен гост, Алекс Петков не игра

  • 7 ное 2026 | 21:20
  • 311
  • 0
Неочаквана засечка за Турицов и компания

Неочаквана засечка за Турицов и компания

  • 7 ное 2026 | 21:05
  • 559
  • 0
Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

  • 7 ное 2026 | 20:13
  • 5084
  • 1
Божинов се появи от пейката в ново равенство на Пиза

Божинов се появи от пейката в ново равенство на Пиза

  • 7 ное 2026 | 18:11
  • 765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 40355
  • 221
Валенсия 0:1 Реал Мадрид, Валверде откри с поредния си красив гол

Валенсия 0:1 Реал Мадрид, Валверде откри с поредния си красив гол

  • 7 ное 2026 | 22:02
  • 4895
  • 17
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 28039
  • 26
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 27675
  • 54
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 27305
  • 22
Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

  • 7 ное 2026 | 21:25
  • 10000
  • 44