Лидерът Лудогорец приема Левски в 14-ия кръг при U16

Лудогорец и Левски се изправят един срещу друг в един от най-интересните двубои от 14-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещите ще се изиграят между 28 и 30 ноември.

Двубоят в Разград е в понеделник от 13:30 часа. Лудогорец е убедителен лидер с 37 точки след 12 победи и едно равенство. Разградчани имат най-доброто нападение в групата с 49 отбелязани гола. Левски заема петата позиция с 25 точки. В предишния кръг Лудогорец победи Академик Пловдив с 2:1, а сините се наложиха със същия резултат над Славия.

Вторият в класирането Черноморец гостува на Етър в събота от 15:15 часа. Бургазлии имат 31 точки и влизат в срещата след успех с 3:1 над Ботев (Пд). Етър е на 15-о място с шест точки.

Третият Септември приема последния Академик Пловдив в неделя от 13:30 часа. Столичани са с 28 точки и спечелиха с 2:1 гостуването си на Черно море в миналия кръг. Академик е с шест точки и се намира на дъното на класирането заради по-лошата си голова разлика.

Национал и Ботев се срещат в неделя от 13:30 часа в София. Домакините са четвърти с 26 точки, докато канарчетата заемат осмата позиция с 21. Национал победи Локомотив с 2:1 в предишния кръг, докато Ботев отстъпи с 1:3 пред Черноморец.

ЦСКА гостува на Арда в неделя от 13:30 часа. Червените са шести с 25 точки, колкото имат Левски и ЦСКА 1948. В последния си мач ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:1. Арда е 14-и със седем точки, но пристига след успех с 2:1 над Етър.

ЦСКА 1948 приема Черно море в неделя от 13:30 часа. Домакините заемат седмото място с 25 точки, а варненци са 12-и с 13.

Дунав и Локомотив (Пд) се изправят един срещу друг в събота от 12:00 часа в Русе. Двата отбора са съответно девети и десети, като са разделени само от две точки.

В останалия двубой Славия приема Пирин Бл в неделя от 13:30 часа. Белите са 11-и с 13 точки, а благоевградчани заемат 13-ата позиция с 12. Пирин влиза в срещата след зрелищна победа с 5:3 над Дунав.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google