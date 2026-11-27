Лудогорец и Левски в дербито на 14-ия кръг при U15

Дербито между Лудогорец и Левски е големият акцент в 14-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещите ще се изиграят между 28 и 30 ноември.

Двубоят в Разград е в понеделник от 11:00 часа и противопоставя втория срещу третия в класирането. Левски има 33 точки и все още не познава вкуса на поражението, докато Лудогорец е с 31 точки. В предишния кръг сините победиха Славия с 3:1, а разградчани спечелиха с 4:0 гостуването си на Марица.

Лидерът ЦСКА гостува на последния Шипка Старс 2015 в неделя от 11:00 часа. Червените имат 37 точки след 12 победи и едно равенство. Тимът е отбелязал 50 гола и е допуснал само пет, а в миналия кръг разгроми ЦСКА 1948 с 6:0.

Интересен двубой предстои и между Национал и Ботев (Пд). Срещата е в неделя от 11:00 часа в София. Национал заема четвъртата позиция с 28 точки, а канарчетата са шести с 25. В предишния кръг Национал завърши 1:1 при гостуването си на Локомотив (Пд), докато Ботев победи Спартак с 4:0.

Петият Локомотив (Пд) гостува на Дунав в събота от 10:00 часа. Пловдивчани имат 25 точки, докато русенци са на 12-о място с 12. Дунав влиза в срещата след победа с 4:1 над Локомотив Сф.

Етър приема Спартак в събота от 13:00 часа. Двата отбора са съответно седми и десети, като са разделени от шест точки. Болярите постигнаха убедителен успех с 5:0 срещу Шипка Старс в миналия кръг.

Славия ще бъде домакин на Локомотив (Сф) в неделя от 11:00 часа. Белите са девети с 15 точки, докато столичните железничари заемат предпоследната позиция с четири.

Септември приема Марица в неделя от 11:00 часа. Домакините са 13-и с 11 точки, а пловдивчани се намират на 11-ата позиция с 13.

В останалата среща ЦСКА 1948 посреща Черно море в неделя от 11:00 часа. Червените са 14-и с девет точки, докато варненци заемат осмото място с 18.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google