Браим Диас е поредният с нов договор в Реал

Браим Диас поднови официално договора си с Реал Мадрид до лятото на 2031 година. Досегашното споразумение на мароканеца изтичаше през 2027-а.

Браим пристигна в Мадрид през 2019 година от Манчестър Сити, когато беше на 19 години. Тогава кралският клуб плати за него 15 милиона паунда с бонусите. За шестте сезона до момента (б.ред. - Диас прекара и три години под наем в Милан) той изигра 173 мача и спечели 7 трофея: един в Шампионска лига, един от Световно клубно първенство, една Суперкупа на Европа, две титли в първенството и две Суперкупи на Испания.

Диас е поредният играч на кралския клуб, който подновява договора си от лятото насам. Първо това направи Винисиус Жуниор още през август, а в последните дни към него се присъединиха Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Тибо Куртоа.

От началото на настоящия сезон мароканецът има десет мача за Реал и четири асистенции.

✍️🤍⚽ @Brahim https://t.co/gtzQkQUcCV — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 27, 2026

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Снимки: Imago