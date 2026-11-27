Цварц: Една грешка и загубихме

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц бе разочарован от загубата на тима с 1:2 от Трабзонспор в последните минути на срещата. Нидерландецът е на мнение, че една грешка е коствала загубата.

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“В един момент през вторто полувреме допуснахме грешка и загубихме мача. Губим топката и правят 1:2. Трябва да си фокусиран във всички минути, въпреки че играхме много добре. Трябва да сме по-добри в предни позиции. Аз също можех да вкарам, но не успях”, каза Цварц.

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