Феновете на Левски не спират да подкрепят отбора въпреки сблъсъците в Марсилия

Сблъсъци между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски помрачиха атмосферата около двубоя между двата отбора. При инцидентите има пострадали фенове на „сините“.

Въпреки неприятните сцени и проявите на агресия обаче, привържениците на Левски продължават да демонстрират своята подкрепа към любимия си отбор. Те не спират да пеят песните си и да подкрепят футболистите, независимо от случилото се извън терена.

Посланието е ясно – въпреки всичко „сините“ привърженици трябва да останат зад отбора си и да му дадат необходимата подкрепа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google