Веласкес: Според мен трябваше да завършим наравно! Гордея се с тези момчета

Наставникът на Левски – Хулио Веласкес сподели след поражението с 0:1 от Олимпик Марсилия, че тимът му не е заслужавал да загуби двубоя от Лига Европа.

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„Много съм горд от играчите! Мисля, че играхме много добре. Днес показахме индивидуалност и характер. Заслужавахме друг резултат. Според моите анализи трябваше резултатът да е равен, но във футбола нещата се решават от детайлите. Дузпата реши мача. Имахме добра реакция, след като получихме гола. Не ми харесва да губя мач, но истината е, че заслужвахме друг резултат. Показахме, че заслужаваме да сме в този турнир и да се състезаваме с останалите. Това беше важен мач за нашето развитие. Сега трябва да се възстановим, за да сме готови за следващия мач срещу Септември“.

„Резултатът е следствие на всичко, което се е случило в двубоя. Според мен се представихме добре във всеки един аспект от играта. Играхме много зряло. Това е много силен турнир и важен мач за нашето бъдеще“.

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