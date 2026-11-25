Мениджърът на Дукати: Няма съмнения, че Марк Маркес е най-добрият в историята

Генералният мениджър на проекта на Дукати в MotoGP Луиджи Дал'Иня коментира, че за него вече няма абсолютно никакви съмнения, че Марк Маркес е най-добрията пилот в историята на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

🏆🐐👑🍾 The KING (On and off the track) #PortugueseGP 🇵🇹 #MarcMade #H1STORY #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam https://t.co/dJQyvrchIF — Ducati Corse (@ducaticorse) November 23, 2026

В неделя испанецът спечели своята осма титла в кралския клас, която и негова втора поредна с Дукати. Той стори това, въпреки че в един момент от сезона изоставаше с цели 102 точки от първото място, но след много силно лято успя да си гарантира титлата кръг преди края на кампанията.

Марк Маркес не очаква поздравления от Валентино Роси за титлата

„Марк със сигурност е най-добрият пилот в историята. Не мисля, че има каквото и да било съмнение в това“, заяви Дал'Иня.



„Не сме теглили жребий, при който случайно ни се е паднал Марк. Това беше наш избор, който беше подложен на сериозни критики от много хора. Затова е важно и да покажем, че сме взели правилното решение.



„Марк мисли единствено за победата. Всъщност нищо друго не го интересува и той винаги е решен да спечели. Каквото и да се случва, за него единственото, което има значение, е да бъде №1. Той прави разликата и в това отношение, защото начинът, по който успява да мотивира всички и да ги кара да дават повече от себе си, е невероятен.



„Той е пилот, който умее да признава дори най-малките си грешки. Способен е да каже: „Аз сгреших“, което не е типично за шампион от неговия калибър. Мисля, че именно това прави разликата, защото ви уверявам, че по този начин той кара всички нас да даваме всичко от себе си, за да му осигурим необходимите условия да си свърши работата“, добави италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages