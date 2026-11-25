Нова вълна от контузии заля Милан преди утрешното гостуване на Олмпиакос, поради което цели деветима играчи на тима ще пропуснат мача от Лига Европа в Гърция, съобщават италианските медии.
Към дълготрайно контузените Пиетро Терачано, Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и Рубен Лофтъс-Чийк се присъединиха още четирима играчи. Страхиня Павлович остана в Милано, тъй като утре му предстои медицински преглед в местна болница заради проблемите му с камъни в бъбреците. Лука Модрич е получил разтежение в дясното си бедро, заради което е под въпрос и за шампионатния мач с Каляри, Франческо Камарда има проблем в единия си глезен, а Давиде Бартезаги е напуснал днешната тренировка с перитендинит в десния крак, заради което ще отсъства между две и шест седмици.
Единствената добра новина от днешното отборно занимание на Милан е завръщането на Фикайо Томори, който е възстановен от своята контузия и e включен в групата за предстоящия двубой. В нея e и българският талант Валери Владимиров, който пропусна неделната победа с 5:1 над Фрозиноне.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages