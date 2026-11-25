Милан отпътува за Гърция без деветима играчи, Модрич е сред тях

Нова вълна от контузии заля Милан преди утрешното гостуване на Олмпиакос, поради което цели деветима играчи на тима ще пропуснат мача от Лига Европа в Гърция, съобщават италианските медии.

Към дълготрайно контузените Пиетро Терачано, Матео Габия, Алексис Салемакерс, Самуел Чуквуезе и Рубен Лофтъс-Чийк се присъединиха още четирима играчи. Страхиня Павлович остана в Милано, тъй като утре му предстои медицински преглед в местна болница заради проблемите му с камъни в бъбреците. Лука Модрич е получил разтежение в дясното си бедро, заради което е под въпрос и за шампионатния мач с Каляри, Франческо Камарда има проблем в единия си глезен, а Давиде Бартезаги е напуснал днешната тренировка с перитендинит в десния крак, заради което ще отсъства между две и шест седмици.

🚨🇮🇹 MILAN, SONO 9 GLI ASSENTI PER L’OLYMPIACOS! Nuovo stop in casa rossonera: Davide Bartesaghi non è stato convocato per una peritendinite alla gamba destra. Atene senza: ❌ Modric ❌ Pavlovic ❌ Camarda ❌ Bartesaghi ❌ Gabbia ❌ Chukwueze ❌ P. Terracciano ❌ Loftus-Cheek ❌ Saelemaekers 🚨 NOVE ASSENTI per una partita fondamentale per il cammino europeo del Milan. Amorim dovrà fare i conti con un’emergenza sempre più pesante. #ACMilan #OlympiacosMilan #EuropaLeague #Milan — ACMilanInside (@ACMilanInsideit) November 25, 2026

Единствената добра новина от днешното отборно занимание на Милан е завръщането на Фикайо Томори, който е възстановен от своята контузия и e включен в групата за предстоящия двубой. В нея e и българският талант Валери Владимиров, който пропусна неделната победа с 5:1 над Фрозиноне.

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Снимки: Gettyimages