Гуардиола към Ромарио: В Барса трябваше да тичаме заради теб

Пеп Гуардиола и Ромарио записаха любопитно интервю, в което световният шампион разпитва именития испанския специалист в ролята на журналист. Двамата си припомниха времената, когато бяха съотборници в Барселона през 90-те години. Легендарният полузащитник на каталунците се пошегува, че изтъкнатият голаджия не е обичал да се движи много по игрището. Пеп и Ромарио бяха важна част от Дрийм тима на Йохан Кройф, като през 1994 г. спечелиха титлата в Ла Лига и достигнаха до финала в Шампионска лига, загубен от Милан в Атина. След края на следващия сезон обаче бразилецът и българската суперзвезда Христо Стоичков напуснаха "лос кулес".

"Трябваше да тичаме заради теб. Ти дори пет метра не пробягваше. Ще разкажа нещо, макар че не прекарахме много време заедно. Когато в съблекалнята преди загрявката Ромарио започваше да жонглира с топката, бях готов да кажа: "Днес трябва само да му дадем топката и той може да ни спечели мача". Но когато не беше в настроение и седеше умърлушен, казвах: "Ох, какъв труден мач ще имаме днес". Това беше Ромарио.

Винаги съм си мислил за тези играчи - като Роналдо в по-късните му години, дори като Ривалдо. Такива като тях имат способността, както Меси и Кристиано, да кажат: "Днес искам да спечеля този мач и ще го спечеля. Днес искам победата и ще я постигна". И го правят наистина. Но ти, Ромарио, не искаше да печелиш всеки ден. Не го искаше, не и всеки ден. Не е ли така?", каза Гуардиола. На последното героят на Бразилия от Мондиал'94 отговори с усмивка: "Горе-долу".

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Снимки: Imago