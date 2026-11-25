Барса без Фермин срещу Атлетико Мадрид

Фермин Лопес получи наказание от два мача и няма да може да помогне на Барселона в предстоящите сблъсъцу с Депортиво Ла Корун и Атлетико Мадрид. Дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация отхвърли жалбата на каталунците и потвърди санкцията на халфа заради поведението му по време на двубоя срещу Виляреал, спечелен от Барса с 3:2.

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Фермин бе изгонен в 74-тата минута, въпреки че вече се намираше на резервната скамейка след смяната си. Според доклада на главния съдия Ернандес Ернандес футболистът се изправил и се приближил до четвъртия арбитър, отправяйки му многократно репликата „Не ме ядосвай!“. От Барселона се надяваха наказанието да бъде намалено до един мач, като аргументът на клуба бе, че реакцията на играча е била продиктувана от напрежението в срещата, а не представлявала обида към съдията.

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Така Фермин ще пропусне гостуването на Депортиво Ла Коруня в неделя, както и дербито с Атлетико Мадрид на 2 декември. Барселона все пак има възможност да обжалва решението пред следващата инстанция.

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Снимки: Gettyimages