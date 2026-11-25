Барселона очаква лесни три точки срещу Сабах

Барселона предприема едно от най-дългите си пътувания в историята на европейските турнири, за да се изправи срещу дебютанта Сабах в Баку в среща от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на Олимпийския стадион противопоставя два отбора с абсолютно различен опит на международната сцена, като до момента двата тима нямат нито един официален мач помежду си.

Барселона ще търси задължителни три точки, за да запази мястото си в топ 8, което осигурява директно класиране за 1/8-финалите. За Сабах всеки спечелен пункт срещу петкратния европейски шампион би бил исторически успех в дебютната им кампания в най-престижния клубен турнир.

Воденият от Ханзи Флик тим на Барселона заема 5-о място в общото класиране на турнира с актив от 9 точки след четири изиграни кръга (3 победи и 1 загуба, при голова разлика 14:6). Испанският гигант се намира в серия от четири поредни победи във всички турнири, включително успехи с 3:0 над Астън Вила в ШЛ, както и 6:1 срещу Алавес, 2:1 над Атлетико Мадрид и 3:2 срещу Виляреал в Ла Лига.

От своя страна азербайджанският Сабах, ръководен от Валдас Дамбраускас, се намира в дъното на класирането на Шампионската лига с 3 точки (1 победа и 3 поражения, голова разлика 4:10). В предишния кръг от турнира Сабах отстъпи при гостуването си на Викинг с 1:4. В местното първенство тимът постигна изразителна победа с 5:1 над Сумгаит като гост в последния си мач, но преди това записа равенство 2:2 с Шамахи и загуба от Туран (Товуз) с 2:3.

Основната новина в лагера на Барселона е отсъствието на младата звезда Ламин Ямал, който отпада от сметките поради лека контузия в десния глезен. Извън състава на гостите поради контузии са още Андреас Кристенсен, Родри, Чави Еспарт и Рууни Барджи. В предни позиции за каталунците се очаква да действат Карим Адейеми, Антъни Гордън и Рафиня.

За домакините от Сабах поради наказание двубоя пропуска защитникът Ейдън Маккарти. В атака азербайджанският тим се очаква да разчита на Патрик Мбина, подпомаган от Кристиан Нвачукву и Велко Симич.

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Снимки: Gettyimages