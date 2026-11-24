Край на бойкота! Ултрасите на Лацио се връщат на “Олимпико” за целия декември

Привържениците на Лацио от емблематичната трибуна „Курва Норд“ обявиха своето завръщане на „Олимпико“ през декември, обявявайки кампанията като „месец на лациалността“. Присъствието им по трибуните ще се поднови от домакинския сблъсък срещу Аталанта на 6 декември, но ултрасите подчертават, че недоволството им от управлението на клубния президент Клаудио Лотито остава категорично.

Този ход идва след месеци на целенасочен протест и празни места на домашния стадион. През този период организираните фенове бойкотираха дори ключови срещи, включително дербито с Рома и полуфинала за Купата на Италия. В същото време, секторът за гости при всяко пътуване извън Рим неизменно се пълнеше с привърженици на „бианкочелестите“, които изведоха отбора до лидерската позиция в Серия "А". Завръщането у дома обаче не бележи край на откритата опозиция срещу Лотито. В свое официално изявление организираните фракции обясниха мотивите си за тази стъпка, насочена към подкрепа на отбора, особено с оглед на предстоящото дерби срещу Рома на 13 декември.

„През декември решихме да си подарим един цял месец с Лацио. Влизаме на 6 декември за мача Лацио – Аталанта като жест към отбора, но най-вече към децата и всички онези фенове, които се лишиха от стадиона заради протеста, към тези, които не успяха да си вземат билет за дербито, и към всеки лациал, който страда далеч от своя любим клуб.“ В позицията специално се отчита ролята на наставника Гатузо и неговите футболисти. Треньорът открито призна, че разбира решенията на трибуната, но не скри желанието си да види „Олимпико“ изпълнен със своите тифози. Футболистите от своя страна редовно показваха уважението си към пътуващите фенове след всеки двубой навън.

От „Курва Норд“ подчертават, че завръщането им не е компромис с клубната управа и няма нищо общо с пуснатите от маркетинговия отдел промоционални пакетни билети за три домакинства. „При нас въпросът не опира до пари. Опитът с пакетните намаления нямаше желания от маркетинга ефект. Нашата страст не се купува с промоции, а нашата вяра не е стока от супермаркета. Ние сами решаваме кога да влезем на стадиона.“

След края на декемврийските мачове протестът ще се върне към първоначалната си форма – присъствие единствено при гостуванията и в градските дербита, с евентуални редки изключения. Позицията относно ръководството остава непреклонна: „Нашата категорично негативна оценка за действията на господин Лотито и за срамното и повърхностно управление на първия клуб в столицата остава непроменена. Нужна е спешна промяна, за да можем да бъдем в крак с футболния свят, който се развива с тройно по-висока скорост от тази на нашия Лацио.“

🏟️😱 I tifosi della Lazio tornano all’Olimpico. Ma è un'eccezione Dopo mesi di spalti disertati, la tifoseria organizzata ha annunciato il rientro per Lazio-Atalanta del 6 dicembre (oltre al derby contro la Roma del 13). "A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio": una scelta per sostenere la squadra prima in classifica, rispondere all’appello di Gattuso e riportare allo stadio anche i bambini che hanno aderito alla protesta La contestazione a Lotito, però, continuerà anche dentro l’Olimpico. E dal 2027 riprenderà la diserzione delle gare casalinghe: i gruppi seguiranno la Lazio soltanto in trasferta e nei derby, salvo altre eccezioni decise dalla tifoseria 🔗👇 Tutti i dettagli nell’articolo, link nei commenti — Radio Radio (@RadioRadioWeb) November 24, 2026

В заключение ултрасите призоваха общността да се обедини по трибуните през декември: „Доведете децата, дайте им знаме в ръка и шал около врата. Нека за Коледа си подарим един пълен с Лацио декември с четири мача, които да ни заредят с енергия чак до пролетното дерби!“

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Снимки: Gettyimages