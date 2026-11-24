Люк Шоу поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Левият бек на Манчестър Юнайтед Люк Шоу поднови тренировки с отбора преди утрешното гостуване на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Англичанинът пропусна последните осем мача на тима заради мускулна контузия, която получи по време на равенството с Тотнъм на 10 октомври.

Твърди се, че Почетино цени много качествата на Шоу, с когото работеше заедно преди доста време в Саутхамптън.

Маркъс Рашфорд и Карлос Балеба все още не участват в заниманието, тъй като се възстановяват от своите травми. Бенямин Шешко и Мануел Угарте са дългосрочно контузени, докато Матеус Куня ще пропусна утрешния двубой заради наказание.

По-късно днес Маурисио Почетино и Бруно Фернандеш ще говорят пред медиите преди утрешния сблъсък, в който аржентинецът ще търси първата си победа като мениджър на Манчестър Юнайтед. В неделя "червените дяволи" допуснаха тежка загуба от Ливърпул на "Анфийлд", а в Шампионската лига отборът има две победи и две загуби, с които е на 17-о място във временното класиране.

Luke Shaw, Jim Thwaites and Jaydan Kamason involved #mufc https://t.co/3VxZRCWcJS — Nathan Salt (@NathSalt1) November 24, 2026

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