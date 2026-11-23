Реал Мадрид разкри за контузия на Ендрик

Резервният нападател на Реал Мадрид Ендрик е контузен и се очаква да пропусне следващите две седмици. Новината беше съобщена, след като днес той не се появи на тренировката на отбора.

“След проведените днес изследвания от медицинските служби на Реал Мадрид на нашия играч Ендрик бе диагностицирана мускулна контузия на адуктора на левия крак. Възстановяването му остава под наблюдение”, обявиха “белите”.

И без това Ендрик е назад в сметките на Жозе Моуриньо. Този сезон 20-годишният бразилец е бил титуляр за Реал само веднъж.

На тренировката не беше още Дензъл Дъмфрис, както и трайно контузените Раул Асенсио и Родриго.

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