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Еди Йорданов и Беершот оглавиха класирането

  • 5 сеп 2026 | 05:37
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Еди Йорданов и Беершот оглавиха класирането

Беершот е новият лидер в белгийската Национална дивизия 1. Отборът на Едисон Йорданов победи с 4:2 Патро Айсден и измести от върха Дендер благодарение на по-добрата си голова разлика.

Йорданов не беше титуляр, но се появи от пейката в 84-тата минута на мястото на Сем Одор.

Японецът Цубаса Касаянаги откри в полза на гостите в 5-ата минута, но малко преди почивката ветеранът Йеле Фосен възстанови равенството. Второто полувреме започна по-добре за Беершот и още в 46-ата минута Арнолд Вула вкара красив гол с удар от въздуха за 2:1.

В 76-ата минута Хаджи Многа от гостите получи червен картон, а малко след това съотборникът му Ларс Диц си вкара автогол. В оставащото време съперниците си размениха по още едно попадение.

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