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Весела Лечева се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба

  • 12 ное 2026 | 15:29
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Весела Лечева се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на Международната федерация по спортна стрелба, като изборите ще се проведат в средата на декември на конгреса в Рим. Президентът на БОК вярва, че притежава необходимата квалификация и готовност да допринесе за развитието на спортната стрелба.

В специална публикация по повод кандидатурата си Лечева изтъкна успехите си като спортист и опита, който е придобила от управленските позиции през годините.

"Скъпи приятели на спортната стрелба, реших да се кандидатирам за президент на Световната федерация по спортна стрелба, тъй като вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт. Аз съм утвърден спортен ръководител, олимпийски медалист и държавник с над тридесетгодишен опит, обхващащ сферите на елитния спорт, спортното управление, парламентарната дейност и държавното управление на министерско ниво.

Като олимпийски медалист и един от най-изявените състезатели в стрелбата с пушка от моето поколение, изградих кариера, която съчетава високи спортни постижения с лидерски позиции в държавната администрация и развитието на спорта.

През цялата си кариера съм работила за модернизиране на спортните институции, разширяване на участието в спорта, засилване на подкрепата за спортистите и треньорите, както и за по-силно международно присъствие на България в рамките на олимпийското движение", написа Весела Лечева на профила си във Фейсбук.

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