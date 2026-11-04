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Весела Лечева: Карлос е явление!

  • 4 ное 2026 | 16:03
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави четирикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

“Четвърта световна титла за Карлос Насар и нови световни рекорди!

Постиженията на Карлос са впечатляващи и той е явление не само в българския, но и в световния спорт.

Горди сме и благодарим на семейството и щаба му, които са с него по пътя му.

Пожелавам на Карлос само здраве, за да запише името си в златната българска история и като двукратен олимпийски шампион в Лос Анджелис!

Честито, българи!”, написа Лечева във Фейсбук.

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