Весела Лечева: Карлос е явление!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави четирикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.
“Четвърта световна титла за Карлос Насар и нови световни рекорди!
Постиженията на Карлос са впечатляващи и той е явление не само в българския, но и в световния спорт.
Горди сме и благодарим на семейството и щаба му, които са с него по пътя му.
Пожелавам на Карлос само здраве, за да запише името си в златната българска история и като двукратен олимпийски шампион в Лос Анджелис!
Честито, българи!”, написа Лечева във Фейсбук.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google