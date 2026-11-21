Септември (Тервел) излъга Ботев (Нови пазар)

В Каспичан, Септември (Тервел) спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 1:0. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Единственият гол вкара Николай Иванов, 180 секунди преди почивката. Вратарят на Септември Христиан Савов също се превърна в герой за тима си, след като отрази дузпа на Никола Арнаудов през втората част. Футболистите на Ботев трябва да съжаляват, че не взеха поне точка. На три пъти уцелиха гредите, след ударите на Александър Йовчев, Десислав Петков през първото полувреме, а Александър Георгиев го направи в 80-ата минута. Имаше и още голови положения в мача.

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