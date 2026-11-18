Без победител в Исперих

2:2 приключиха в Исперих, местния Бенковски и Септември (Тервел). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре и материализираха предимството си още преди да е изминал и началния четвърт час. Кристиан Пешков им даде преднина в 10-ата минута. След 180 секунди, Петър Георгиев удвои. Постепенно домакините се отърсиха от първоначалната си скованост и заиграха по-атакуващо. Хюсеин Кельовлуев върна едно попадение в 31-ата минута и при този резултат съперниците се оттеглиха на почивка. Футболистите от Исперих започнаха силно втората част. Десетина минути след началото й, Марин Петков изравни. После с всяка изминала минута настана равновесие на терена.

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