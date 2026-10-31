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  2. Септември 98 (Тервел)

Септември (Тервел) излъга дубъла на Черно море

  • 31 окт 2026 | 16:08
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Септември (Тервел) излъга дубъла на Черно море

Септември (Тервел) се наложи с 1:0 у дома над Черно море II (Варна). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Кристиян Пешков реализира единството попадение с глава след центриране от корнер на Петър Георгиев в 8-ата минута. „Моряците“ трябва да съжаляват, че не взеха поне точка. Мартин Пенчев тресна гредата. Кристиан Михайлов пък вкара гол, но съдията не го зачете. Това се случи през първото полувреме, когато мача беше двуостър с още положения пред вратите. След почивката, младия състав на гостите доминираше. Създаде положения, не стигна обаче поне до изравнително попадение.

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