Бенковски се справи с Олимпик

Бенковски (Исперих) спечели гостуването си на Олимпик (Варна) с 3:1. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Футболистите от Исперих започнаха по-добре. След началния четвърт час настана равновесие на терена. Голмайсторът на домакините Александър Гроздев пропусна добри възможности пред противниковата врата. В 40-ата минута Радослав Великов даде преднина на Бенковски. Секунди след почивката Павел Георгиев удвои. Последва нов пропуск на Гроздев. После той върна интригата – 1:2. Само след 120 секунди обаче Хюсеин Кельовлуев реализира за окончателното 1:3.

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