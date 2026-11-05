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ФК Бенковски: Безсъвестното поведение премина всякакви граници

  • 5 ное 2026 | 12:36
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ФК Бенковски: Безсъвестното поведение премина всякакви граници

От Футболен клуб Бенковски (Исперих) алармират за вандалски акт извършен на тренировъчния терен на Градския стадион в Исперих.

От ФК Бенковски излязоха на клубния си сайт с официално съобщение и апел към обществеността. Публикуваме го без редакторска намеса.

„С голямо разочарование и възмущение споделяме следващите кадри. В нощта на 03.11.2026 г. около 22:30 часа, безсъвестно поведение и пълна липса на уважение преминаха всякакви граници.

Автомобил влезе неоторизирано и извърши дрифтове/вандалски прояви върху помощното тренировъчно игрище.

Този терен НЕ СЕ ПОЛЗВА ЕДИНСТВЕНО ОТ КЛУБА – той е отворен и достъпен за абсолютно всеки от града, който иска да спортува и да води здравословен начин на живот. На това същото игрище нашите детско-юношески формации провеждат своите официални мачове и се борят за победа с фланелката на Исперих!

Винаги се оплакваме, че нищо не се прави за нас и че няма бази. А когато някой вложи труд, средства и ежедневна грижа, за да направи нещо хубаво, се оказва, че нямаме интелигентността и съзнанието да го опазим! Всички искаме хубави условия, но малцина мислят как да пазят съграденото.

Охранителните камери на комплекса са уловили целия случай.

Марката, моделът, цветът и специфичните белези на автомобила се виждат отлично, както и точният час на пристигане и оттегляне.

Даваме възможност на водача на автомобила или неговите родители да се свържат с ръководството на клуба, за да поемат отговорност за възстановяване на щетите по терена.

В противен случай записите от охранителните камери, заедно с всички налични материали, ще бъдат официално предадени на Районно управление – Исперих за установяване на извършителя и налагане на предвидените от закона санкции.

Градският стадион и тренировъчните игрища са на целия град! Нека най-накрая се научим да пазим това, което е направено за всички нас и за нашите деца!“

Снимки: fcbenkovskiisperih.com

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