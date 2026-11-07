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Черноломец без проблеми с дубъла на Фратрия

  • 7 ное 2026 | 15:49
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Черноломец без проблеми с дубъла на Фратрия

Черноломец (Попово) надигра категорично – 3:0 гостуващия му Фратрия II (Варна). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Доминацията на домакините можеше да доведе до още голове във вратата на съперника.  Георги Колев даде тон за успеха, като вкара след пас на Мартин Ковачев в 17-ата минута. След 180 секунди стражът на Черноломец Давид Пасев спаси опасен удар на съперник. В 38-ата минута, Колев стреля, топката беше избита и Дани Братоев реализира второто попадение. Десетина минути след почивката, домакините проведоха чудесна контраатака, която завърши с гол на капитана Беадир Беадиров.

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