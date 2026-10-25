Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Девня

Черноломец подчини Девня

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 365
  • 0
Черноломец подчини Девня

Черноломец (Попово) се наложи с 3:1 у дома над едноименния тим на Девня. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, който съперниците завършиха с намалени състави. Беше изминал началния половин час, когато след удар, топката рикошира в Кристиян Душков и спря в мрежата на гостите – автогол. Само след 180 секунди обаче Павел Стоев възстанови равенството. В 70-ата минута съдията отстрани с червени картони за спречкване Тони Михайлов от домакините и Борислав Симеонов от Девня. Десетина минути по-късно Георги Колев даде нова преднина на Черноломец. Скоро Давид Георгиев реализира третото попадение. Дебют с екипа на Черноломец направи последното ново попълнение Карел Мавамбу, който се появи в игра няколко минути преди края на двубоя.

Снимка: fcdevnya.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

Марица надви дубъла на Ботев в дерби на Пловдив

  • 25 окт 2026 | 14:13
  • 499
  • 0
Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 5245
  • 10
ФК Димитровград с категоричен успех в Карлово

ФК Димитровград с категоричен успех в Карлово

  • 25 окт 2026 | 13:57
  • 464
  • 0
Загорец се спаси накрая

Загорец се спаси накрая

  • 25 окт 2026 | 13:46
  • 859
  • 0
Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"

Михаил Александров: Искаме феновете да усетят европейско изживяване на "Българска армия"

  • 25 окт 2026 | 13:46
  • 652
  • 9
Гигант подчини Созопол накрая

Гигант подчини Созопол накрая

  • 25 окт 2026 | 13:23
  • 509
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 5245
  • 10
Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

  • 25 окт 2026 | 16:15
  • 1951
  • 2
Манчестър Юн 0:0 Борнемут, положения за гостите

Манчестър Юн 0:0 Борнемут, положения за гостите

  • 25 окт 2026 | 16:00
  • 3554
  • 8
Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

Четири великански сблъсъка от Световното по щанги (без да броим Карлос)

  • 25 окт 2026 | 13:45
  • 7588
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 6543
  • 8
Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

  • 25 окт 2026 | 15:15
  • 2011
  • 1