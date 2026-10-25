Черноломец подчини Девня

Черноломец (Попово) се наложи с 3:1 у дома над едноименния тим на Девня. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, който съперниците завършиха с намалени състави. Беше изминал началния половин час, когато след удар, топката рикошира в Кристиян Душков и спря в мрежата на гостите – автогол. Само след 180 секунди обаче Павел Стоев възстанови равенството. В 70-ата минута съдията отстрани с червени картони за спречкване Тони Михайлов от домакините и Борислав Симеонов от Девня. Десетина минути по-късно Георги Колев даде нова преднина на Черноломец. Скоро Давид Георгиев реализира третото попадение. Дебют с екипа на Черноломец направи последното ново попълнение Карел Мавамбу, който се появи в игра няколко минути преди края на двубоя.

Снимка: fcdevnya.com

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