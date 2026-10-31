Първа точка за Доростол

Доростол (Силистра) спечели първа точка от началото на сезона след 1:1 у дома срещу Черноломец (Попово). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първата част гостите имаха превес и изпуснаха няколко чисти ситуации чрез Дани Братоев. В 55-ата минута отново Братоев не успя да се разпише, а в ответната атака Александър Стефанов изведе силистренци напред в резултата. В оставащите минути гостите натискаха в търсене на изравняване, но домакините удариха две греди чрез Ерен Рубил и Александър Стефанов. С голям брой спасявания се отличи стражът Иван Димитров. В добавеното време на двубоя Черноломец получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Владислав Мирчев. Зад топката застана Тихомир Кънев и фиксира хикса.

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