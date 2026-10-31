Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Славия развали празника на ЦСКА при откриването на бижуто “Българска армия”-коментирайте след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Доростол

Първа точка за Доростол

  • 31 окт 2026 | 21:38
  • 473
  • 0
Първа точка за Доростол

Доростол (Силистра) спечели първа точка от началото на сезона след 1:1 у дома срещу Черноломец (Попово). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първата част гостите имаха превес и изпуснаха няколко чисти ситуации чрез Дани Братоев. В 55-ата минута отново Братоев не успя да се разпише, а в ответната атака Александър Стефанов изведе силистренци напред в резултата. В оставащите минути гостите натискаха в търсене на изравняване, но домакините удариха две греди чрез Ерен Рубил и Александър Стефанов. С голям брой спасявания се отличи стражът Иван Димитров. В добавеното време на двубоя Черноломец получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Владислав Мирчев. Зад топката застана Тихомир Кънев и фиксира хикса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

Кирил Домусчиев скочи на Георги Иванов заради "явен слугинаж към определен отбор"

  • 31 окт 2026 | 18:30
  • 19521
  • 212
ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 100157
  • 759
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 102716
  • 358
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 20270
  • 22
Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

Дебрецен се похвали с повиквателна на Пламен Андреев

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 3507
  • 2
Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

Стилиян Петров и Мартин Петров вече са на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 17:55
  • 1561
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 100157
  • 759
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 102716
  • 358
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 12367
  • 17
Милан 2:1 Интер, невероятни спасявания на Менян

Милан 2:1 Интер, невероятни спасявания на Менян

  • 31 окт 2026 | 21:47
  • 6685
  • 3
Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

Барселона 2:0 Алавес, фамозен гол на Фермин Лопес

  • 31 окт 2026 | 22:12
  • 3168
  • 3
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 32209
  • 32