Оливър Беарман може да се окаже в центъра на драматична трансферна развръзка в края на сезона във Формула 1. Младият пилот е готов да напусне Хаас, да прекрати взаимоотношенията си с Ферари и потенциално да премине в друг отбор, съобщи RacingNews365.
Британецът остава единственият състезател, чието място за следващия сезон все още не е официално потвърдено. През последните седмици както 21-годишният пилот, така и ръководителят на Хаас Аяо Комацу демонстрираха увереност, че преговорите ще завършат успешно и партньорството им ще продължи.
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Според запознати източници обаче ситуацията около Беарман остава неясна. Неговият мениджърски екип дълго време разчиташе талантът да премине директно във Ферари след два изключително силни сезона в Хаас, където той се ползва с пълната подкрепа и доверие на Комацу.
Вратите към Скудерията обаче са напълно затворени заради титулярната двойка Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Седемкратният световен шампион подчерта по време на медийните си изяви преди Гран При на Лас Вегас, че е едва по средата на своя договор и възнамерява да го изпълни докрай.
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Положението на Беарман се усложнява допълнително от факта, че за негов съотборник бе привлечен друг възпитаник на академията на Ферари – Рафаел Камара. Бразилецът впечатли по време на тестовите пресявки и бе избран на мястото на освободения предсрочно Естебан Окон.
Мениджмънтът на британския пилот очевидно не желае да поема риска Камара да засенчи Беарман, както самият британец неочаквано стори с Окон. Това кара щаба му активно да търси изход от настоящите обвързаности – истинската причина новият контракт все още да не е подписан.
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В Лас Вегас, по време на интервю за F1 TV, Беарман рязко смени тона. Докато преди твърдеше, че подписването е просто формалност, сега той създаде усещането, че развръзката не зависи изцяло от него. Според вътрешни източници тази промяна в поведението цели както да прехвърли отговорността върху други фактори, така и да подготви почвата за окончателна раздяла.
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Къде може да продължи кариерата си Беарман?
В настоящата ситуация единственият логичен ход за Беарман е да си осигури титулярно място за 2027 година извън сферата на влияние на Ферари.
Представителите на състезателя са проучили широк кръг от възможности още от лятото. В падока се говореше за разговори с Мерцедес и Макларън, както и с Астън Мартин във време, когато се спекулираше за евентуално отказване на Фернандо Алонсо. По непотвърдена информация контакт е бил осъществен и с Уилямс.
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Към момента обаче единствената реалистична, макар и теоретична опция остава Алпин.
Базираният в Енстоун тим вече обяви, че Пиер Гасли и Франко Колапинто ще оформят пилотския състав за 2027 година. От момента на обявяването на аржентинеца на 27 август насам обаче събитията се развиха по неочакван начин.
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По време на Гран При на Азербайджан рискована маневра за изпреварване от страна на Колапинто срещу Гасли доведе до отпадането и на двата болида. Въпреки че Колапинто се извини, атмосферата в тима се охлади значително след инцидента. Напрежението се засили и от токсичната активност на част от неговите привърженици в социалните мрежи, което принуди отбора да излиза с непрестанни обяснения.
Доверието на изпълнителния съветник и фактически ръководител на Алпин Флавио Бриаторе спрямо Колапинто е сериозно разклатено заради нестабилните резултати на пилота. Бриаторе е известен със своя безкомпромисен и прагматичен стил, като неведнъж е показвал, че нито едно състезателно място не е гарантирано.
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Мениджърите на Беарман се опитват да се възползват от създалата се обстановка. Вече са проведени срещи между представителите на пилота и Бриаторе както в падока, така и в Монако, където живеят и двамата.
Осъществяването на подобна сделка зависи от разплитането на сложни договорни казуси и осигуряването на солиден финансов пакет от страна на британеца. Основният спонсор на Колапинто, Меркадо Либре, налива в Алпин поне 20 милиона долара. Ако лагерът на Беарман успее да предложи сходна сума, Бриаторе лесно би могъл да вземе решение за рокада.
С оглед на влизането на Gucci като нов генерален спонсор от следващата година, експертите смятат, че тандемът Гасли и Беарман би предоставил много по-силен имиджов профил за отбора. При такъв сценарий Колапинто би могъл да заеме позицията на трети пилот на мястото на напусналия Паул Арон или да потърси обратно път към Уилямс.
В падока напоследък все по-често се коментират зачестилите срещи между пилота и ръководителя на тима Джеймс Ваулс. Самият шеф на отбора наскоро отговори с краткото „да“ на въпрос дали си представя завръщане на Колапинто в базирания в Гроув екип в бъдеще.
Развръзката около бъдещето му обаче най-вероятно ще се забави, като окончателно решение по казуса може да бъде взето едва по време на зимната пауза.
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Снимки: Gettyimages