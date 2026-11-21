Марко Бедзеки завоюва категоричен полпозишън в Португалия

Марко Бедзеки завоюва своя шести полпозишъна за сезона в MotoGP, след като за втора поредна година спечели квалификацията преди надпреварата за Гран При на Португалия.

Bez flexes his muscles with another pole position at Portimao! 💪 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/w59BoN8c60 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Квалификацията на „Портимао“ започна на леко влажна писта след падналия в сутрешните часове дъжд. Още в първата фаза обаче състезателите преминаха към гумите за суха настилка, които бяха използвани и в решителните мигове на битката за полпозишъна. В тая условията се подобриха до такава степен, че Бедзеки успя да подобри абсолютния рекорд на португалското трасе, който датираше от 2023 година.

MARCO BEZZECCHI SETS THE ALL-TIME LAP RECORD! 🔥🔥🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/kc0aoDUgwC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Миналогодишният победител в Португалия завоюва полпозишъна с обиколка за 1:37.201, с която той победи с цели 0.494 секунди лидера в генералното класиране Марк Маркес. Компания на двамата на първата редица ще прави Фабио Ди Джанантонио, който завърши квалификацията на 0.622 зад Бедзеки.

SUPERMAN! @marcmarquez93 is impressed with Diogo's Q2 rush after his Q1 highside 👏 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/zktM7EuJWv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Раул Фернандес беше последният пилот с пасив от под секунда, като с изоставане от 0.916 пилотът на Тракхаус Априлия си гарантира четвъртото място на старта пред Алекс Маркес и Педро Акоста, които ще оформят втория ред. Най-близкият преследвач на Марк Маркес в спора за титлата – Хорхе Мартин ще оглави третата редица пред Фермин Алдегер и Йоан Зарко, докато четвъртия ред ще бъде поделен от Брад Биндър, Диого Морейра и Икер Лекуона.

В края на първата фаза Морейра беше най-бърз с обиколка за 1:40.612, с която той изпревари с 0.358 Лекуона и двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън нея остана Джак Милър, който завърши на 0.880 зад Лекуона и ще потегли 13-ти, разделяйки петата редица с Лука Марини и Ай Огура.

A thumbs up from Moreira as he still finds his way back to the pits👍❤️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/TPb1QrbKr6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Милър и Огура излязоха със сликовете още в самото начало на сесията, което им даде предимство пред състезателите, които бяха с гуми за мокро. Малко преди края двамата се прибраха в бокса за нови сликове, с които да направят един финален летящ тур в битката за първите две места.

A 1:47, courtesy of @jackmilleraus on Slicks⏱️ Time for a tyre change for the rest of the pack! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/pbUPzXUiQF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

За тяхно нещастия червеният флаг беше показан 1:17 преди развяването на карирания флаг след един наистина чудовищен хайсайт на Морейра в последния завой. След него по пистата имаше разпиляни множество отломки от мотора на бразилеца, което наложи спирането на сесията, а с оглед малкото оставащо време до края ѝ това реално беше нейният край.

A MASSIVE HIGHSIDE for Diogo Moreira 😱😱😱 Thankfully he quickly got back up 🙏 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/wq9B6uwwkh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

От шестата редица ще потеглят Аугусто Фернандес, Джейк Диксън и Пол Еспаргаро, а на седмия ще се наредят Алекс Ринс, Фабио Куартараро и Франко Морбидели. Самотен на осмата редица ще бъде Енеа Бастианини, който също заложи на сликовете от самото начало, но не намери скоростта на Милър и Огура и остана последен.

Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:30 часа българско време със спринта на „Портимао“, който ще бъде с продължителност от 12 обиколки. Първоначално спринтът трябваше да започне в 17:00 часа, но беше изтеглен с 30 минути заради очакваното лошо време по-късно през деня.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages