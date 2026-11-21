Промениха началния час на спринта в Португалия заради очакваното лошо време

Заради очакваното лошо време на „Портимао“ по-късно днес, началният час на спринтовото състезание в MotoGP беше променен, за да няма повторение на случилото се в Гран При на Австралия преди месец.

Оригинално спринтовата дистанция трябваше да започне в 17:00 часа българско време, но сега ще стартира с 30 минути по-рано. Квалификациите в Moto2 и Moto3 също ще започнат с по половин час по-рано от предвиденото.

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Припомняме, че състезанията и в трите класа на „Филип Айлънд“ не се проведоха, тъй като медицинският хеликоптер не можеше да лети. Именно такива опасения имат организаторите в Португалия и превантивно изтеглиха началния час, за да дадат по-голяма възможност за нормалното провеждане на спринта.

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Снимки: Gettyimages