Макс Верстапен разкри мистериозен проблем в болида на Ред Бул, който не може да бъде решен в Лас Вегас

Въпреки че ще стартира Гран При на Лас Вегас от полпозишъна благодарение на наказанието на Андреа Кими Антонели, Макс Верстапен далеч не е напълно удовлетворен от представянето на своя болид.

Отборът на Ред Бул отбеляза сериозен напредък със задвижващата система на трасета, изискващи специфично управление на енергията, а след първоначалните затруднения в свободните тренировки инженерите направиха успешни корекции по настройките. Въпреки това усещането зад волана продължава да бъде далеч от желаното за нидерландския пилот.

Thumbs up if you’re starting from Pole tomorrow 🙂‍↕️👍 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/8QsBiowgOd — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 21, 2026

„Още от уикенда в Бразилия имам странни затруднения с колата и те продължават и тук. Опитвам се да намеря начин как да се справя с това до края на състезателния уикенд. Това усложни третата тренировка, но в квалификацията някак успяхме да извлечем максимума“, сподели Верстапен.

Попитан на официалната пресконференция дали може да внесе повече яснота около тези необичайни проблеми, четирикратният световен шампион отговори категорично: „Не.“

Впоследствие пред нидерландските медии в падока състезателят все пак разкри малко повече подробности, без да навлиза в пълни детайли.

A first-ever Pole Position in Las Vegas for Max 💪 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/oZyTTiNDZX — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 21, 2026

„Мога да ви уверя, че проблемът не е в баланса. Просто нещо в колата не функционира правилно, но в момента няма как да го поправим.



„Знаем точно откъде идва проблемът, но не можем да го разрешим на място. Това е втори пореден уикенд в такава ситуация, но не мога да говоря твърде много по темата“, заяви пилотът на Ред Бул.

Първоначално изглеждаше, че аномалията се е проявила по време на състезанието в Бразилия, където Верстапен съобщи за коренна разлика в поведението на автомобила във втората и третата част от дистанцията спрямо първия стинт. Нидерландецът обаче поясни, че проблемът се е появил по-рано.

Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

„Да, прояви се внезапно в Бразилия, но това стана още преди старта. Имах проблеми през целия уикенд там.



„Това е напълно различно от деградацията на болида, но усещането просто не е каквото трябва. Не мога да кажа много повече, защото иначе ще разкрия детайли, които не бива да издавам“, допълни той.

След въвеждането на пакета с подобрения в Баку Верстапен сподели, че е възвърнал увереността си и е успял да атакува завоите далеч по-агресивно, но този нов проблем отново ограничава възможностите му.

Верстапен: Ред Бул се справи добре с квалификацията

„На определени места това вече не е възможно. Типът на завоя няма никакво значение – проблемът присъства навсякъде. Трябва просто да опитам да се адаптирам, въпреки че изобщо не е лесно“, каза четирикратният шампион.

Верстапен също така уточни, че неговият съотборник Исак Хаджар няма подобни оплаквания.

„Очевидно проблемът е само при мен. Не става дума за опасност, но усещането при пилотирането просто не е приятно. Трябва да работим за отстраняването му. Всичко функционираше безупречно много дълго време, но изненадващо спря да работи в Бразилия, а сега и тук“, завърши нидерландецът.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages