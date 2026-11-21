Въпреки че ще стартира Гран При на Лас Вегас от полпозишъна благодарение на наказанието на Андреа Кими Антонели, Макс Верстапен далеч не е напълно удовлетворен от представянето на своя болид.
Отборът на Ред Бул отбеляза сериозен напредък със задвижващата система на трасета, изискващи специфично управление на енергията, а след първоначалните затруднения в свободните тренировки инженерите направиха успешни корекции по настройките. Въпреки това усещането зад волана продължава да бъде далеч от желаното за нидерландския пилот.
„Още от уикенда в Бразилия имам странни затруднения с колата и те продължават и тук. Опитвам се да намеря начин как да се справя с това до края на състезателния уикенд. Това усложни третата тренировка, но в квалификацията някак успяхме да извлечем максимума“, сподели Верстапен.
Попитан на официалната пресконференция дали може да внесе повече яснота около тези необичайни проблеми, четирикратният световен шампион отговори категорично: „Не.“
Впоследствие пред нидерландските медии в падока състезателят все пак разкри малко повече подробности, без да навлиза в пълни детайли.
„Мога да ви уверя, че проблемът не е в баланса. Просто нещо в колата не функционира правилно, но в момента няма как да го поправим.
„Знаем точно откъде идва проблемът, но не можем да го разрешим на място. Това е втори пореден уикенд в такава ситуация, но не мога да говоря твърде много по темата“, заяви пилотът на Ред Бул.
Първоначално изглеждаше, че аномалията се е проявила по време на състезанието в Бразилия, където Верстапен съобщи за коренна разлика в поведението на автомобила във втората и третата част от дистанцията спрямо първия стинт. Нидерландецът обаче поясни, че проблемът се е появил по-рано.
Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас
„Да, прояви се внезапно в Бразилия, но това стана още преди старта. Имах проблеми през целия уикенд там.
„Това е напълно различно от деградацията на болида, но усещането просто не е каквото трябва. Не мога да кажа много повече, защото иначе ще разкрия детайли, които не бива да издавам“, допълни той.
След въвеждането на пакета с подобрения в Баку Верстапен сподели, че е възвърнал увереността си и е успял да атакува завоите далеч по-агресивно, но този нов проблем отново ограничава възможностите му.
Верстапен: Ред Бул се справи добре с квалификацията
„На определени места това вече не е възможно. Типът на завоя няма никакво значение – проблемът присъства навсякъде. Трябва просто да опитам да се адаптирам, въпреки че изобщо не е лесно“, каза четирикратният шампион.
Верстапен също така уточни, че неговият съотборник Исак Хаджар няма подобни оплаквания.
„Очевидно проблемът е само при мен. Не става дума за опасност, но усещането при пилотирането просто не е приятно. Трябва да работим за отстраняването му. Всичко функционираше безупречно много дълго време, но изненадващо спря да работи в Бразилия, а сега и тук“, завърши нидерландецът.
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages