Маркус Гиздол с най-добър старт от времето на Саша Илич

Новият наставник на ЦСКА - Маркус Гиздол направи най-силния старт на треньор на ЦСКА в първенството от периода на Саша Илич. Германецът спечели 10 точки в първите си 4 шампионатни срещи, като под негово ръководство отборът постигна три победи и направи едно равенство при голова разлика 8:2. С подобен актив преди повече от четири години започна и сърбинът, който тогава победи Арда (3:0), Черно море (1:0) и Берое (5:1), а завърши наравно с Локомотив София (1:1).

ЦСКА се поклони пред своя легенда

Естествено, постижението на Гиздол е далеч по-впечатляващо, тъй като програмата му бе много по-трудна. Още в първите си четири срещи той трябваше да се изправи срещу трите най-сериозни конкурента на "червените" - Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948, като постигна победи и в трите преки сблъсъка. Равенството пък дойде в емоционалния мач за откриването на стадион "Българска армия" срещу Славия, когато червените отправиха над 40 удара към Иван Андонов, но нито един не попадна в мрежата.

Освен това германецът пое отбора в движение, без да е провел подготовка и да е имал възможност да наложи идеите си в спокойна обстановка. За разлика от него Илич започна работата си с пълноценен летен лагер.

Друг с подобно постижение бе Христо Янев. С него на пейката столичани взеха 8 точки в първите си четири шампионатни мача, също в средата на есенния полусезон през миналата година.

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