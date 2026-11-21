В очакване на дербито Милано – Конеляно: Бленджини срещу Сантарели в битка на рекорди и табута

Предстоящото голямо дерби в италианския волейболен елит предлага много повече от неповторимата атмосфера в зала „Форум“, битката за върха в класирането или поредното историческо постижение по отбелязани точки, което Паола Егону може да запише на сметката си. Сблъсъкът в неделя, 22 ноември, между Нумиа Веро Волей Милано и Просеко ДОК А. Караро Имоко Конеляно ще отбележи и първия официален дуел край аутлинията между двама от най-успешните съвременни треньори на клубно и национално ниво: Джанлоренцо „Кико“ Бленджини и Даниеле Сантарели.

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Новият наставник на гранда от Ломбардия, който кара първия си сезон като старши треньор в женското направление, вече успя да запише името си в клубната история. За първи път отборът на Веро Волей стартира сезон в Серия А1 с девет поредни победи от девет изиграни мача. Досегашното най-добро постижение бе седем поредни успеха през сезон 2022/2023, преди серията да бъде спряна именно от „пантерите“. Подобен сценарий се повтори и през следващите години – с прекъсване след пет поредни победи през 2023/2024 и след три през миналата кампания. Този път директният сблъсък на титаните настъпва в десетия кръг.

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Пред Бленджини стои предизвикателството да пречупи сериозно историческо табу. Преди него други седем специалисти са водили Веро Волей в елита – Лаварини, Гаспари, Паризи, Даджони, Фаласка, Педула и Делмати. Нито един от тях не е успявал да спечели първия си мач от редовния сезон срещу Имоко. Нещо повече – всички те са губили с 0:3 гейма. Делмати отстъпва с този резултат срещу водения тогава от Мадзанти състав през сезон 2016/2017, а от следващия шампионат насетне Сантарели неизменно повтаря същия сценарий срещу всеки нов наставник на съперника. Единственото изключение в хронологичен план е Стефано Лаварини, който през сезон 2024/2025 също губи с 0:3 първия си шампионатен мач срещу Конеляно, но преди това, в мача за Суперкупата, успява да вземе два гейма при поражение с 2:3.

Успешната репетиция на Бленджини

Настоящият селекционер на мъжкия национален отбор на България все пак вече вкуси от съперничеството с шампионките. По време на предсезонната подготовка неговият тим триумфира в турнира за Купата на Курмайор, където на финала надделя над Конеляно с 3:1 гейма (17:25, 25:15, 23:25, 23:25). Макар съставите тогава да бяха далеч от оптималния си ритъм, опитният специалист даде ясна заявка за амбициите на своя състав в женския волейболен елит.

Паритет на върха преди първия съдийски сигнал

Друг любопитен факт е, че за първи път в историята двата тима влизат в първия си пряк двубой за сезона с абсолютно равен брой точки. В предишни години предимството неизменно бе на страната на Имоко още преди първия мач – с точка аванс през миналия сезон в третия кръг, с пет точки преднина в деветия кръг преди две години, както и с различна дистанция в предходните шампионати.

Евентуална победа за домакините не само ще сложи край на черната серия срещу този опонент, но и ще изведе Веро Волей на еднолично първо място след десет кръга – сценарий, който досега никога не се е реализирал в клубната история.

Психологическо предимство за бъдещето

Този 49-и сблъсък между Милано и Конеляно в Серия А1 няма да реши съдбата на шампионската титла или на националната купа, тъй като е едва мач от първия дял на редовния сезон. Въпреки това начинът, по който единият отбор ще стигне до успеха, може да се окаже ключов фактор за остатъка от сезона. Дербито ще даде ясен сигнал както за съперника от другата страна на мрежата, така и за останалите претенденти в първенството.

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