Великият Николай Карпол се сбогува отново с волейбола

Легендарният руски треньор Николай Карпол ще се сбогува отново с волейбола с прощален мач през януари в Омск. Това беше съобщено от пресслужбата на турнира за Купата на "Първи Канал".

Датата 4 януари 2027-а година ще бъде както символична, така и тъжна за волейболните фенове в Русия и в чужбина. На този ден 88-годишният Карпол ще поведе женския национален отбор за последен път. В "G-Drive Arena" в Омск отборът "Звездите на Русия" ще играе срещу "Звездите на света" като част от Купата на "Първи Канал".

Изключителният треньор работи с националния отбор повече от четвърт век, печелейки всичко, което можеше да се постигне. Карпол е начело на тима на Уралочка (Екатеринбург) от 1969 година. 14 пъти е печелил първенството на Русия и 11 пъти това на бившия СССР. Води отбора за 58-и пореден сезон.

За първи път Николай Карпол води женския национален волейболен отбор преди почти половин век – през октомври 1978 година. И само две години след дебюта си, той повежда отбора на СССР до победа на домашните Олимпийски игри през 1980-а. Общо легендарният специалист има шест олимпийски участия в кариерата си, а отборите му са спечелили медали на пет от тях. Два пъти злато (СССР през 1980 и 1988) и три пъти сребро (ОНД през 1992, Русия през 2000 и 2004).

С отбора на СССР през 1990 г. Николай Василиевич печели световното първенство и става европейски шампион три пъти. Точно както с руския национален отбор: Карпол ги извежда до шампионската титла на Европейското първенство четири пъти. Има и победи на Световното Гран при и Световната купа на шампионите. Клубният му отбор Уралочка печели трофея 25 пъти, осем пъти вдигат купата в Шампионската лига и още редица отличия.

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