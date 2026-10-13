Гидженов с първо назначение в ЛЕ за сезона

Българското футболно съдийство получи ново признание в Европа, след като УЕФА назначи Радослав Гидженов за главен арбитър на мача от втория кръг на основната фаза на Лига Европа между АЗ Алкмаар и Апоел Беер Шева.

Срещата на 15 октомври от 19:45 часа е на стадиона в Алкмаар, а домакините паднаха с 0:1 при гостуването на Съндърланд на старта. Израелският шампион пък започна с нулево равенство с Динамо (Загреб).

Мирослав Максимов и Петър Митрев ще бъдат асистенти на Гидженов, а Никола Попов е четвърти съдия. Екипът, който ще отговаря за системата за видеопомощ (ВАР), е от Швейцария и Полша. Главен ВАР-съдия е Лукас Фендрих от алпийската страна, а негов асистент ВАР Томаш Квятковски. Един от легендарните германски съдии Кнут Кирхер ще оценява българската бригада, а делегат на УЕФА е Ищван Хусар от Унгария. За Гидженов през този сезон това е четвърти международен мач и първи в Лига Европа. До момента той имаше една среща в Лига на нациите и също така има два двубоя в квалификациите на европейските турнири.

Той беше арбитър на Динамо (Загреб) – Тюн във втория кръг на Шампионска лига, както и на Ларн – Линкълн в Лига на конференциите. Другото назначение е на Георги Кабаков, който е номер 1 в българската ранглиста. Тази вечер той ще изведе Викинг и Байерн (Мюнхен) в Шампионска лига.

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