Гидженов с наряд на Мондиала за юноши в Катар

Българският съдия Радослав Гидженов ще започне на Световното първенство по футбол за юноши до 17 години като четвърти съдия на мача от първия кръг в група С между Аржентина и Австралия.

Назначение на тази среща от турнира има и Петър Митрев, който ще бъде резервен асистент-съдия. Българската съдийска бригада начело с Гидженов е един от седемте европейски съдийски екипа, които са на Мондиала при 17-годишните, който се провежда в Катар. Заедно с тях е и Тодор Вущов от Самоков, като тримата заедно чакат и първото си назначение на терен.

Срещата Аржентина – Австралия, която ще се играе на един от терените на академията „Аспайър“ в Ал Раян, главен арбирът е Майкъл Вен от Канада с помощници Туейн Андерсън от Канада и Хосе да Силва от САЩ.

Our referees Michael Venne and Twayne Anderson were selected for the U17 World Cup in Qatar👏 Their first match is today as Argentina takes on Australia! https://t.co/gXZEmGZIrt — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 18, 2026

Групата е една от тежките на Световното първенство за юноши, като в нея са още Мозамбик и Дания, които играят малко по-рано на друг терен на Академията „Аспайър“.

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