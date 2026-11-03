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Гидженов ще ръководи мач между два от съперниците на Левски в Лига Европа

  • 3 ное 2026 | 13:21
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Гидженов ще ръководи мач между два от съперниците на Левски в Лига Европа

Най-прогресирашият български съдия в Европа в момента Радослав Гидженов получи ново доверие от УЕФА и ще ръководи срещата между Лилестрьом и Виктория (Пилзен) от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Двубоят на 5 ноември (четвъртък) от 19:45 часа на стадион "Аспмюра" противопоставя два от съперниците на Левски в същия турнир. В предишния етап "сините" биха чехите с 2:1 като гости, а в шестия приемат норвежкия тим.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Тодор Вуков, а четвърти съдия е Никола Попов. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) са от Швейцария и България. Главен ВАР-съдия и Федайи Шан от Швейцария, а асистент-ВАР е Димитър Димитров.

Срещата е от изключително значение за двата отбора, които до момента са с доста скромен или никакъв актив. Норвежците са с 1 точка, а Виктория (Пилзен) все още има само загуби. За Радослав Гидженов това ще бъде пети европейски мач през тази есен. Той има две срещи в Лига на конференциите, една в Лига Европа и една в Лига на нациите.

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