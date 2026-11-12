Официално: Сезонът във Формула Е няма да стартира в Саудитска Арабия

Ръководството на Формула Е обяви официално отлагането на откриващия кръг от шампионата в Джеда, планиран за декември, заради задълбочаващата се криза в Близкия изток.

През последните месеци от изцяло електрическия шампионат изразяваха пълна увереност, че двойният старт на пистата „Джеда Корниш“, който трябваше да даде началото на новата ера на болидите от четвърто поколение (Gen4), ще се проведе по план. Зачестилите нападения срещу територията на Саудитска Арабия през изминалия месец обаче наложиха спешна промяна на плановете.

Updates to the 2027 Calendar: New dates confirmed for the Jeddah and Sanya E-Prix Read more here: https://t.co/zbLVLB1R6o #FormulaE https://t.co/6TxyOK4mth — Formula E (@FIAFormulaE) November 12, 2026

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Саудитска Арабия стана обект на редовни и масирани удари от страна на подкрепяните от Иран бунтовници хути. През миналия месец те извършиха четири отделни атаки срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при които загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени.

Впоследствие хутите предупредиха всички авиокомпании да избягват въздушното пространство и летищата в страната заради опасност от нови удари, като нападения бяха регистрирани и в други саудитски региони. Още на 12 октомври властите във Великобритания и САЩ препоръчаха на гражданите си да се въздържат от всякакви пътувания, освен неотложни, до няколко града, включително Джеда, като впоследствие това предупреждение обхвана цялата територия на Саудитска Арабия.

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Пренареждане на състезателния график

С оглед на ситуацията със сигурността, кампанията за сезон 2026/27 няма как да започне безопасно в Саудитска Арабия. Новата ера Джен4 ще стартира на 16 януари 2027 година в Мексико Сити – състезание, което първоначално трябваше да бъде трети кръг от шампионата.

Организаторите се надяват Джеда все пак да приеме двоен състезателен уикенд по-късно през сезона, като новите дати за събитието са 16 и 17 април – уикенд, първоначално отреден за надпреварата в Саня.

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От своя страна, стартът в Саня се измества за началото на месеца – на 3 април. След визитата в Джеда в средата на април керванът ще се отправи към Монако, където надпреварата също е изтеглена напред – от 15 и 16 май на 1 и 2 май.

Новата дата за надпреварата в Саня има важно стратегическо значение: събитието вече няма да съвпада с Гран При на Китай от Формула 1 в Шанхай, но за сметка на това ще се проведе по същото време като Гран При на Австралия.

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