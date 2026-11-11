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Андрети с впечатляваща визия за старта на новата ера във Формула Е

  • 11 ное 2026 | 19:06
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Андрети с впечатляваща визия за старта на новата ера във Формула Е

Отборът на Андрети официално разкри разцветката, с която ще се състезава през сезон 2026-2027 във Формула Е. С този ход американският тим прави рязък завой спрямо цветовите схеми, използвани през последните години.

Окраската от изминалата кампания е напълно заменена от агресивен и стилен външен вид, доминиран от черен цвят и хромирани елементи. В новия дизайн брандирането на Андрети е интегрирано директно върху капака на задвижващата система, отреждайки значително по-централно място за клубната идентичност върху автомобила.

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Очаква се визията да изглежда особено ефектно под изкуственото осветление по време на състезанията в Джеда и Токио. Екипът вече се увери в силното въздействие на хромирания ефект по-рано през юли с появата на специалния си дизайн „Либърти Уок“ в японската столица.

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Промяната във външния вид е съпътствана и от мащабна техническа реорганизация. Андрети се разделя с клиентските задвижващи системи на Порше, на които разчиташе в предходния цикъл на Формула Е, и преминава към агрегати от Нисан. Новото дългосрочно споразумение за доставка ще влезе в сила с дебюта на машините от поколението Gen4 в сезон 13.

На пистата отборът отново ще разчита на изпитаното си партньорство между състезателите Джейк Денис и Фелипе Другович, които ще преследват победите под ръководството на новия шеф на екипа Кембъл Хобсън.

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