La Gazzetta dello Sport: Всички говорят за Симеон Николов: Физика, скорост и манталитет на шампион

Когато е на игрището, за него съществува единствено играта. Симеон Николов притежава рядката способност да вижда ходовете преди всички останали и да моделира развоя на разиграването според инстинкта си. Разполага само с части от секундата, за да вземе решение, преди топката да напусне пръстите му и да полети към някой от съотборниците му – бързо и непредвидимо. Този избор се повтаря непрекъснато, давайки му пълна свобода на действие.

Братя Николови изпуснаха първи трофей в Италия! Перуджа с невероятен обрат срещу Лубе за Суперкупата

Синът на бившия капитан на България Владимир Николов и по-малък брат на посрещача Алекс Николов винаги е бил орисан за волейбола, но позицията му на терена не бе предначертана от самото начало. Като дете постът на разпределителя не го привличал – той гледал атаките на брат си и искал да прави същото. С времето обаче Симеон осъзнава предимствата на тази роля и свободата да диктува играта.

В дебютния си сезон в италианската Суперлига 19-годишният българин (който след броени дни ще навърши 20) вече се утвърждава сред най-добрите. С хладнокръвието на опитен ветеран той пое диригентската палка в Лубе Чивитанова, където отново играе редом с Алекс. Симеон често се оказва ключова фигура в мачовете – на сметката си вече има 15 аса в първенството и за Суперкупата, което е най-доброто постижение сред всички разпределители. Във финала срещу Перуджа той отново бе сред най-ярките фигури на полето, изправяйки се директно срещу своя идол Симоне Джанели. За 30-годишния италиански ас Николов признава без колебание:



„Джанели притежава абсолютно всичко, което бих искал да имам и аз.“

Камило Плачи: Симеон Николов вероятно ще стане най-добрият разпределител в света

Личност и характер

Сблъсъкът между двете поколения плеймейкъри през мрежата се превръща в един от най-интригуващите дуели в италианския шампионат. Легендарният бразилски разпределител Бруниньо веднага забелязва приликите между тях:

„Спомням си първия път, когато видях Симеон с националния отбор. Забелязах черта, която ми напомни за Джанели по време на първия му финал за титлата – силната индивидуалност. Това е ключово качество за един разпределител. Харесва ми неговата агресивност и борбеност. Бях убеден, че в Италия ще направи огромен скок, защото това е най-силното първенство в света и те развива максимално тактически и технически.“

Джанлоренцо Бленджини, който даде път и на двамата като титуляри в националните им гарнитури, също не спести похвали:

„Още от самото начало беше пределно ясно, че става дума за двама орисани за големи дела състезатели благодарение на комбинацията от физически, технически и ментални данни. Симеон е изключително интелигентен състезател с ясна визия. Той приема напълно естествено напрежението, стреса, отговорностите и високите очаквания.“

Впечатляващи физически данни и експлозивност

Ръстът на българина от 208 сантиметра го превръща в еталон за модерен разпределител. Бившият италиански национал Фабио Вуло коментира новата генерация на този пост:

„Някога смятах себе си за висок и едър, но днешните момчета притежават невероятна физика. Вече е задължително разпределителят да влияе върху играта и в други ключови елементи.“

И Джанели, и Николов доказват това с огромния си принос на сервис, блок и дори в атака. Бруниньо допълва:

„В началото на кариерата си в Суперлигата Джанели беше висок и блокираше отлично, но нямаше този унищожителен начален удар и атака, почти като на диагонал, каквито притежава Симеон. Днес Джанели е номер едно в света, но Николов има огромен потенциал за развитие.“

Другият голям коз на българския талант е скоростта на подаванията. Вуло подчертава, че Николов праща топката изключително бързо и я поема от висока точка при добро посрещане, което затруднява съперниковата блокада. Селекционерът на Полша Никола Гърбич потвърждава това наблюдение:

„Пасът му назад е страхотен, защото успява да го изпълни единствено с китките. Когато поема топката толкова високо, е почти невъзможно да отгатнеш какво ще направи, защото не показва никакви предварителни знаци. Докато централните блокировачи се ориентират, вече е твърде късно.“

Пътят към съвършенството

Въпреки забележителните си природни дадености, Николов има още какво да учи по отношение на контрола върху отбора и прецизността – детайли, в които двукратният световен шампион Джанели все още задава стандарта. Финалът за Суперкупата, спечелен от Перуджа след пълен обрат срещу Чивитанова, ясно го показа.

„Симоне ръководи състава си блестящо, с голямо търпение и непредсказуемо разпределение, компенсирайки дори по-слабия ден на Плотницки. В умението да държи мача в ръцете си и в абсолютната точност той в момента е много по-напред от Симеон,“ обобщи Гърбич.

Това са и основните елементи, върху които самият Николов нееднократно е споделял, че иска да работи, за да стигне до върха.

Няма по-добра школа от Суперлигата благодарение на зрелищните дуели срещу неговия модел за подражание Джанели.

Ребека Сайбене, gazzetta.it

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