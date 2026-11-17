Алекс Николов впечатлява и през новия сезон в Италия

Националът Александър Николов продължава силното си представяне в италианската Суперлига и след първите пет кръга на сезон 2026/2027 е втори по ефективност на сервис. Посрещачът на Кучине Лубе (Чивитанова) има 15 аса от 73 изпълнени начални удара и изостава само с един от лидера - капитана на Тренто Алесандро Микиелето. Трети е Лука Поро от Модена с 14 аса.

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Постижението на Николов е отбелязано в обширен анализ на La Gazzetta dello Sport, посветен на високия брой грешки при сервис в шампионата.

Българинът е реализирал една трета от всички асове на отбора, а успеваемостта му при директните точки от начален удар достига 20,5%. Това означава, че приблизително всеки пети негов сервис носи директна точка. За сравнение, лидерът Микелето има 16 аса от 91 изпълнения, а Лука Поро се отличи с девет аса само в един мач срещу Верона. Сред отборите най-добър баланс между директни точки и грешки има Перуджа. Олег Плотницкий е реализирал 12 аса при 22 грешки от 98 изпълнения, докато Камил Семенюк демонстрира далеч по-голяма стабилност – 8 аса и само 7 грешки от 72 сервиса.

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Селекционерът на Италия Фердинандо Де Джорджи обръща внимание и на новата тенденция при младите волейболисти – използването на хибриден сервис. При еднакво подхвърляне на топката състезателят може да изпълни както силов начален удар, така и плаващ, което затруднява посрещачите. Всеки пети начален удар в италианския елит завършва с грешка. От общо 4745 сервиса в 29 срещи са допуснати 1014 грешки, или 21,4%. Директните точки от начален удар са 318, което представлява 6,7% от всички изпълнения. Директните точки от сервис остават ключов фактор, а Де Джорджи подчертава, че рискът трябва да се преценява според ситуацията.

Според анализа на La Gazzetta dello Sport обаче големият брой грешки не означава непременно по-малка вероятност за победа. Статистическата корелация между грешките на сервис и крайния успех е едва 0,07, докато при асовете достига 0,54. В 25 от 29 мача победителят е реализирал повече директни точки от начален удар от съперника си. Статистиката все пак показва постепенно подобрение. Процентът на грешките от сервис е намалял от 22,9% в първия кръг до 20,8% в петия.

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