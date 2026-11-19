Бечева след успеха над ЦСКА: Щастлива съм от представянето на целия отбор

Волейболистката на Марица (Пловдив) Елена Бечева коментира категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в отложения двубой от петия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред БНТ най-резултатната състезателка в срещата призна, че забавянето на началото на мача е повлияло на концентрацията на шампионките. Пловдивчанки записаха шестата си поредна победа от началото на сезона и останаха единственият непобеден отбор в първенството.

„Да, със сигурност ни повлия, защото малко излязохме от ритъм. Мисля, че започнахме мача колебливо, имаше напрежение и се усещаше. Но съм щастлива, че след това успяхме да се съберем“, заяви Бечева.

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Волейболистката остана доволна от индивидуалното си представяне, но подчерта, че заслугата за него е на целия отбор.

„Всичко, което правя, е благодарение на отбора и на момичетата около мен. Все пак това е отборен спорт и съм щастлива както от моето представяне, така и от представянето на отбора“, сподели тя.

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Бечева говори и за адаптацията си към по-голямата роля, която получава в състава на Марица през настоящия сезон.

„Беше ми много лесно да се адаптирам, защото момичетата са изключително добри. Имаме един много силен колектив и това ми помогна много да бъда част от отбора“, допълни волейболистката.

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