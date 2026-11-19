Марица спря победната серия на ЦСКА и спечели дербито на непобедените

Марица (Пловдив) постигна категорична победа с 3:0 (25:17, 25:13, 25:16) като гост на ЦСКА в отложен двубой от редовния сезон на женската Demax+ Суперлига. Срещата се игра в столичната зала „Васил Симов“, а пловдивчанки наложиха превъзходството си и в трите гейма.

Домакините започнаха по-добре и поведоха с 3:0 след ас на Ева Каменска. „Червените“ поддържаха аванса си до 11:9, но Марица постепенно намери своя ритъм и обърна резултата до 13:11. Гостенките продължиха да увеличават преднината си, като силните изяви на Елена Бечева и Кая Николова им помогнаха да затворят първата част с 25:17.

Във втория гейм Марица пое инициативата още от началото и поведе с 6:2. ЦСКА опита да се върне в играта, но пловдивчанки запазиха контрола върху резултата. Александра Китипова имаше важна роля в нападение, като се отличи с няколко успешни атаки и помогна на гостенките да увеличат аванса си от 13:10 до 18:11. Марица продължи да доминира и стигна до убедителното 25:13, като последната точка дойде след ас на Маргарита Гунчева.

Третата част започна с аванс от 3:0 за ЦСКА, но Марица бързо възстанови равенството и обърна развоя. При 13:9 гостенките вече имаха комфортна преднина, а силна серия на сервис на Елена Бечева увеличи разликата до 22:11. Столичанки успяха да намалят изоставането си, но Марица затвори гейма с 25:16 и сложи край на срещата след малко повече от час игра.

ЦСКА – МАРИЦА (ПЛОВДИВ) 0:3 (17:25, 13:25, 16:25)

ЦСКА: Киара Андонов, Никол Окоро, Антония Станиславова, Мадлен Митева, Ивана Ефремова, Александра Пейчева – Златена Салабашева-либеро (Елица Кунева, Симона Славчева, Мария Иванова, Габриела Пекова, Ева Каменска)

Старши треньор: Кристиан Илиев

МАРИЦА: Маргарита Гунчева, Елена Бечева, Боряна Ангелова, Ана Пейичич, Александра Китипова, Кая Николова – Жана Тодорова-либеро (Цветомира Велчева, Вяра Иванова, Катерина Попова, Сияна Гендузова, Диана Борисова, Елисавета Сариева, Мария-Магдалена Недялкова-либеро)

Старши треньор: Юлия Иванова

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